Pé de galinha é saudável? 7 benefícios desse alimento comum na roça

2. Fortalece ossos e articulações: o colágeno também contribui para articulações, cabelos e unhas. Mas os pés de galinha ainda contêm cálcio e fósforo, essenciais para a saúde óssea. Já a presença de magnésio ajuda no funcionamento dos músculos e nervos.

3. É rico em proteína: é um alimento nutritivo que contém alto teor de proteínas, além de vitaminas e minerais.

"Suas proteínas são compostas prioritariamente de tecidos conjuntivos feitos de colágeno, ossos, pele, cartilagens e tendões, portanto o consumo dessa parte do frango tem benefícios muito particulares", aponta Garcez.

4. Melhora o sistema imunológico: é rico em minerais, a exemplo do zinco, que ajudam a reforçar a resposta do organismo a infecções.

5. Reduz o estresse: contém arginina, um aminoácido que ajuda a reduzir o estresse.

6. É um alimento acessível: para Garcez, os pés de frango podem ser uma alternativa barata de proteína. A cartilagem do osso do frango, por exemplo, possui alto teor de proteína (90%), sendo 35% de colágeno, e baixo teor de lipídeos (2%). Mas é preciso que o consumo seja alternado com outras fontes.