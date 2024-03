Pé de galinha tem colágeno, mas não salva sua pele; qual o real benefício?

Os peptídeos de colágeno reconhecidos cientificamente são apenas dois, patenteados (Verisol® e Peptan®).

Eles podem ser encontrados em diversos produtos e em forma de pós, gomas e cápsulas.

Benefícios dos pés de galinha

Apesar da cautela com relação ao colágeno, o pé de galinha é um alimento nutritivo que contém alto teor de proteínas, vitaminas e minerais.

"Suas proteínas são compostas prioritariamente de tecidos conjuntivos feitos de colágeno, ossos, pele, cartilagens e tendões, portanto o consumo dessa parte do frango tem benefícios muito particulares", aponta Garcez.

O consumo de frango, no geral, é bastante benéfico. A cartilagem do osso do frango, por exemplo, possui alto teor de proteína (90,27%), sendo 35,69% de colágeno, e baixo teor de lipídeos (2,15%).