Pancadas e até torções: como proteger as partes íntimas na hora de treinar

Para quem ficou com medo de torcer o saco correndo, o problema só ocorre em homens nos quais os testículos não se fixaram de maneira correta ao escroto durante a formação fetal, o que corresponde a cerca de 12% da população masculina.

Esportes sentados: ciclismo, hipismo

Mas não precisa cancelar o pedal do fim de semana com medo de ficar impotente. Uma pesquisa publicada no Journal of Men´s Health avaliou mais de 5.000 ciclistas que treinavam de quatro a oito horas e meia por semana e esses homens não tiveram disfunção erétil. Porém, não existe um limite de tempo mínimo ou máximo de atividade para o aparecimento das alterações funcionais. Isso pode variar de atleta para atleta. O importante é estar atento para os sinais de alerta e, no primeiro deles, tentar diminuir o tempo total dos treinos na bike ou realizar pausas maiores durante a atividade.

Como se proteger: no caso do ciclismo —vamos focar nele por ser um esporte mais comum — a escolha do selim deve ser sempre uma preocupação. Para atletas esporádicos, um banco macio e confortável pode ser o suficiente. Já para ciclistas de alto desempenho, em que o banco geralmente é mais duro (por questões que envolvem performance), é importante usar bermudas apropriadas para o esporte, que possuem coxins ("almofadas") na região das nádegas e períneo. Outra tática, que vale para qualquer pessoa que anda de bike, é de tempos em tempos pedalar por alguns minutos em pé ou mudar a posição que senta no banco, para aliviar a pressão no períneo.

Fontes: Flávio Áreas, médico urologista; Anuar Mitre, urologista; e Deusdedit Cortez, uro-oncologista.