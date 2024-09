Toda vez que a imunidade cai, aparecem herpes na boca. Afinal, tem cura?

Antes do primeiro ano de idade, a criança ainda não possui o sistema imunológico totalmente fortalecido. Então, se o pequeno for contaminado com meses de vida, pode ser que o corpo não consiga responder da melhor forma contra o vírus, o que desencadeará situações recorrentes de herpes.

Normalmente, o tratamento funciona por meio do medicamento antiviral aciclovir, que pode ser aplicado em forma de pomada ou comprimidos. Porém, quando o problema é cíclico, ou seja, acontece mais de seis vezes ao ano, é importante procurar um infectologista para que ele indique um bom tratamento.

Entre as opções de terapia, as mais indicadas nesses casos são duas. A primeira é chamada "pill in the pocket". Nela, o médico prescreve o antiviral para o combate do herpes e indica que o paciente fique com o remédio e o utilize sempre que começar uma nova crise. Isso porque, normalmente, a pessoa já sabe reconhecer quando o herpes irá aparecer na boca, por conta da sensação de ardência, coceira, vermelhidão e dor.

Outro método é o chamado supressivo. O paciente toma, preventivamente, o medicamento por um tempo e de forma contínua. Após esse período, o remédio é suspenso. A carga viral no organismo reduz bastante e o próprio sistema imunológico consegue combater o restante, evitando que o herpes labial volte a ser recorrente. De qualquer forma, vale ressaltar que quem determinará o melhor tratamento é o médico. Não deixe de consultá-lo.

Fontes: infectologistas Ivan França, João Prats e José David Urbaéz

*Com matéria de janeiro de 2020