É possível reverter os cabelos brancos? Por que eles surgem?

"Mas, com o envelhecimento, elas perdem a habilidade de fazer o caminho contrário e não conseguem mais voltar a produzir cor", explica Aline Blanco, dermatologista especializada em distúrbios capilares.

"O estudo mostra que é a perda dessa função 'camaleônica' nas células-tronco dos melanócitos que pode ser responsável pela perda da cor do cabelo. Essas descobertas sugerem que a mobilidade das células-tronco dos melanócitos e a diferenciação reversível são essenciais para manter o cabelo saudável e colorido", explica Mayumi Ito, professora na NYU Langone Health e coautora do artigo.

É possível reverter os cabelos brancos?

Apesar desses avanços, ainda não existe uma técnica que permita a reversão dos cabelos brancos. A pesquisa feita por cientistas da NYU foi realizada a partir de uma análise in vitro de células de camundongos. De acordo com Qi Sun, pós-doutorando na NYU Langone Health e principal autor da publicação, as descobertas levantam uma forte possibilidade de que o mecanismo descoberto possa se repetir em humanos.

"Se for o caso, este estudo apresenta um caminho potencial para reverter ou prevenir o envelhecimento do cabelo humano, ajudando as células aprisionadas a se moverem novamente pelo folículo", explica Sun.

Mas a ciência já aponta algumas causas que podem acelerar ou retardar o surgimento dos fios brancos.