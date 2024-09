Cravos pretos, brancos e milium: descubra a causa e como tratá-los

Olhar para o rosto e encontrar pontinhos pretos e brancos é muito comum. Os cravos e milium atingem peles de todas as idades, principalmente as que sofrem com o excesso de oleosidade. Entenda como eles se formam e aprenda a preveni-los e tratá-los:

Cravos pretos

Eles se formam pelo acúmulo de queratina, bactérias, células e sebo dentro de um poro aberto. A aparência mais escura ocorre por conta da oxidação dessas substâncias em contato com o ar. Além disso, outras impurezas, como poluição e restos de maquiagem também contribuem para o escurecimento.

Como prevenir: O principal é manter o controle da oleosidade da pele, sobretudo nas regiões em que o sebo tende a aparecer, como testa, nariz e queixo. Assim, invista em sabonetes com ácido retinoico, salicílico e glicólico, além de protetores solares para peles acneicas e esfoliantes adequados, que devem ser usados de uma a duas vezes por semana, indica Denise. Nos casos mais graves, é necessário fazer uso de medicamentos para normalizar a queratinização folicular. Quando for assim, é preciso consultar um médico especializado, ok?