Dificuldade para dormir? O que comer e o que evitar antes de ir para cama

Todo mundo sabe que alguns alimentos e preparações podem prejudicar a digestão e não devem ser consumidos quando precisamos ser produtivos e atentos. Nada de feijoada antes de encarar aquele compromisso de trabalho, certo? Na hora do descanso, o cuidado deve ser o mesmo. Para relaxar e dormir bem, o recomendado é evitar comidas pesadas e muito calóricas.

Ingerir muita gordura durante a noite requer uma resposta eficiente do sistema digestivo em um momento em que ele deveria diminuir sua atividade. Se o organismo estiver empenhado em digerir uma refeição muito calórica, terá dificuldades para relaxar.

De acordo com reportagem de VivaBem, estudo feito por duas universidades americanas demonstra que a insônia está associada a uma maior ingestão de gorduras trans. Outra conclusão é que quem dorme mal come pior e quem come pior costuma dormir mal. Outros trabalhos indicam que petiscos calóricos e refeições tarde da noite podem estar relacionados à obesidade e a um maior risco de doenças cardiovasculares.