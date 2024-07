2h40 de exame: 'Fazer ressonância era desesperador, parecia um micro-ondas'

Convivendo há 17 anos com um carcinoma medular de tireoide, o gerente de controladoria Higor Mourão, 44, demorava cerca de 2h40 para fazer uma ressonância na coluna como parte do tratamento. Entre as queixas para fazer o exame, ele cita a longa duração, o desconforto e a alta temperatura.

"O que mais me incomoda é o calor, depois de 1 hora a máquina começa a esquentar, parece um micro-ondas, sinto falta de ar, é desesperador, dá vontade de sair", conta. Atualmente, Higor faz a ressonância em um laboratório que utiliza inteligência artificial através de um acelerador que reduz o tempo do procedimento em até 50%. A seguir, ele conta como foi a experiência e compartilha como descobriu a doença:

"Deixei minha esposa no ponto do fretado como de costume e fui trabalhar, mas no caminho passei mal, me senti fraco, com náuseas, enjoo e voltei para casa. Fui ao PS e fui diagnosticado com uma virose. Minha esposa, a Karla, comentou com o médico que meu pescoço, do lado esquerdo, estava inchado havia mais de um mês.