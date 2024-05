KP.2: com inverno, especialistas dizem que nova variante da covid-19 vem aí

Além do inverno, o perfil populacional e as vacinas utilizadas no país até o momento também têm influência. "Em todos os lugares em que ela já se faz presente, a KP.2 rapidamente atingiu um percentual significativo dos casos de infecção pela covid. Então, não tem por que ser diferente no país", afirma o infectologista do Grupo Fleury.

KP.2 não parece aumentar mortalidade e internações

A boa notícia é que a variante não provocou um aumento do número de internações no final do inverno no hemisfério norte, nem de mortalidade e tampouco da procura por atendimento nas unidades de pronto-atendimento devido aos quadros respiratórios, conforme relata Raquel Stucchi, infectologista, professora da Unicamp e consultora da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

Para a infectologista da Asbai, deve-se considerar que grande parte da população já foi vacinada e vacinas atualizadas estão disponíveis para as pessoas com maior risco de agravamento, hospitalizações e óbitos. "A imunização e o monitoramento oportuno dos casos e novas variantes são cruciais para mitigar o risco do aumento de hospitalizações e óbitos pela covid-19."

Dessa forma, para evitar os casos graves, pois KP.2 é capaz de contaminar pessoas que já foram vacinadas e que já tiveram covid anteriormente, José Eduardo Levi, virologista da Dasa, recomenda tomar a vacina, independente da cepa que estiver dominante.

"As pessoas devem estar protegidas na época de maior circulação do vírus, que pode ser o inverno. Até agora a covid não teve essa sazonalidade, mas os respiratórios têm registro de circulação elevada nessa época do ano", diz Levi.