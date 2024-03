Estudo mostra como células respondem à covid e pode beneficiar tratamentos

O vírus da covid-19 tem estratégias diversas para infectar células de diferentes regiões do corpo humano. Uma pesquisa da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e instituições parceiras traz novas respostas sobre como esse vírus age e mostra que ele modifica proteínas, alterando desde a estrutura das células até processos biológicos particulares como a produção de energia.

Publicados na quarta (27) na revista Scientific Reports, os achados avançam a pesquisa na área e podem servir para formular novos medicamentos e tratamentos para a covid-19.

Para entender o processo de infecção causado pelo Sars-Cov-2, os pesquisadores mapearam o conjunto total de proteínas de diferentes células, com o uso de uma ferramenta chamada proteômica. Ao todo, foram mapeadas mais de 3 mil proteínas de nove diferentes tipos celulares infectados pelo vírus, incluindo células do cérebro, do sangue, do sistema digestivo e do tecido adiposo, que armazena gorduras.