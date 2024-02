É dengue ou covid? Sintomas confundem; saiba como diferenciar

Perda de paladar ou olfato, chamadas de ageusia e anosmia

Conjuntivite

Dor de garganta

Dor de cabeça

Dores musculares ou articulares

Diferentes tipos de erupções cutâneas

Náusea ou vômito

Diarreia

Calafrios ou tonturas

O agravamento dos sintomas da covid-19 não costuma ser tão acelerado como é no caso da dengue.

Sintomas da dengue

Febre alta é um sintoma clássico e aparece abruptamente no começo da infecção

Cansaço

Perda de apetite

Dor atrás dos olhos

Manchas vermelhas na pele

Costuma durar de quatro a dez dias

Para diferenciar as duas infecções, também é importante prestar atenção no momento prévio: a pessoa esteve em local com aglomeração de pessoas ou em ambiente onde o mosquito Aedes aegypti pudesse estar presente?

Como se prevenir da covid

A transmissão ocorre de uma pessoa doente para outra por gotículas de secreções respiratórias, como tosse e espirro. As principais medidas são: