Mais de 1 em cada 5 adultos no mundo tem infecção por herpes genital, diz OMS

Cerca de 846 milhões de pessoas com idades entre 15 e 49 anos vivem com infecções por herpes genital no mundo, segundo estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde). Isso significa que mais de 1 em cada 5 indivíduos nessa faixa etária convive com o vírus. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (11), na revista Sexually Transmitted Infections.

A pesquisa analisou informações referentes ao ano de 2020, revisões sistemáticas e modelos matemáticos para estimar a prevalência da infecção globalmente. Os resultados apontam que, a cada segundo, pelo menos uma pessoa adquire uma nova infecção por herpes genital. Anualmente, são 42 milhões de casos.

Segundo a OMS, na maioria das vezes, as pessoas que vivem com o vírus têm nenhum ou poucos sintomas. Para alguns, porém, a infecção provoca feridas e bolhas genitais dolorosas que podem ser recorrentes ao longo da vida —mais de 200 milhões de pessoas de 15 a 49 anos sofreram pelo menos um desses episódios sintomáticos em 2020, de acordo com a pesquisa.