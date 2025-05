Pele cheia de cravos e espinhas? Veja como eliminá-los sem se machucar

A busca por uma pele lisinha leva muita gente a procurar métodos nada convencionais para remover cravos e espinhas, seja no nariz, nas bochechas, no queixo, na testa ou em outras partes do rosto.

Além das já não recomendadas receitas caseiras e o famoso cutucar, há quem apele para o uso de objetos cortantes como agulhas, grampos, pinças, bisturis e até alicates para remover essas erupções cutâneas — não faltam vídeos no YouTube e TikTok mostrando esses procedimentos.

Embora pareçam inofensivos, tentar espremer cravos e espinhas dessas formas pode levar a diversos problemas, sendo infecções, manchas permanentes e buracos na pele os mais comuns. O cravo mal tirado, por exemplo, pode virar uma espinha, o que acaba piorando a situação. Só de você encostar o dedo na lesão, mesmo limpo, já estimula a produção de sebo.