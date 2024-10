Cafeína protege contra o Alzheimer? E em qual quantidade?

À medida em que a doença progride, as pessoas apresentam confusão, desorientação, fala arrastada, mudanças repentinas de humor ou de personalidade e perda da capacidade de realizar tarefas diárias. O Alzheimer não tem cura, embora existam tratamentos que aliviem os sintomas.

Grande parte das pesquisas realizadas anteriormente eram centradas em estudos observacionais e de metanálise. Contudo, no novo estudo - parte do projeto Baltazar, voltado para pesquisas sobre a doença de Alzheimer - foram coletados dados sobre as alterações biológicas que o consumo de cafeína pode causar no cérebro, particularmente no líquido cefalorraquiano (LCR).

Riscos do baixo consumo de cafeína

Os autores analisaram a ingestão de alimentos com cafeína durante cinco anos em 263 pacientes com mais de 70 anos e com comprometimento cognitivo leve ou Alzheimer, que também foram submetidos a exames de ressonância magnética e amostras de sangue e de LCR.

Os pesquisadores testaram o consumo de 200 miligramas de cafeína por dia, uma ingestão classificada como "baixa" e equivalente a uma lata de bebida energética ou cerca de duas xícaras de café. Qualquer consumo maior foi considerado "alto".

Os autores do estudo descobriram que aqueles que bebiam menos cafeína tinham quase 2,5 vezes mais probabilidade de serem diagnosticados com CCL, perda de memória ou Alzheimer, em comparação com os pacientes que tinham consumo de cafeína alto.