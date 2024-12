João Paulo diz por que não sai do Palmeiras até 2027: 'Dei minha palavra'

Não é a primeira vez que o coordenador da base do Palmeiras recusa uma proposta de um grande time de futebol e decide ficar no Verdão.

No início do ano passado, a tentativa de tirá-lo do alviverde veio do Corinthians. Agora foi a vez do Flamengo, que também recebeu uma negativa do profissional. Responsável por revelar talentos como Endrick e Estêvão, João Paulo Sampaio tem se mostrado diferenciado pelo excelente trabalho desempenhado dentro de campo, mas também pelo caráter fora dele ao selar pactos e não abandonar projetos em desenvolvimento.

Em 2024, ele teria assumido o compromisso com a Leila de se manter no clube até o final do mandato da presidente em 2027. "Dei a minha palavra", disse. Inclusive, em entrevistas recentes, João Paulo já havia dito publicamente que não deixaria o alviverde.