Um indivíduo doente com Hepatite A elimina em suas fezes partículas virais infectantes. Se elas fossem ingeridas por outra pessoa, por meio da água de um rio, de uma alface mal lavada ou de uma ostra crua, o ciclo se fechava e o vírus era transmitido.

Dessa maneira, aprendíamos que saneamento básico e o uso de água limpa para o consumo eram excelentes maneiras de se controlar os casos de Hepatite A de uma região.

De fato, com a melhora do acesso a água e esgoto tratados na cidade de São Paulo, por muitos anos os surtos de Hepatite A simplesmente desapareceram. No entanto, isso começou a mudar entre 2017 e 2018, quando o município registrou uma explosão de casos levando inclusive 5 pessoas a morte em decorrência da doença.

A investigação deste surto mostrou que os casos se concentravam entre homens jovens gays e com a vida sexual ativa, caracterizando que a transmissão não estava ocorrendo por meio de água, alface ou ostra, mas sim por via sexual. Especialmente pelo sexo oro-anal.

Depois de semanas de enfermarias cheias de rapazes com Hepatite A, na metade de 2018 a Secretaria da Saúde resolveu incluir a categoria "Homens gays e bissexuais" na lista de pessoas que deveriam receber gratuitamente a vacina contra esse vírus pelo SUS. Antes disso, apenas grupos selecionados eram vacinados, tais como as crianças com menos de 5 anos de idade e as pessoas que vivem com HIV ou portadoras de doenças no fígado.

Essa foi a primeira vez no Brasil que a orientação sexual de um indivíduo foi o critério de uma campanha de imunização. E o resultado foi o rápido controle do surto.