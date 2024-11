'Você não parece ter dor': o que não falar para alguém com dor crônica

Eu sempre digo que esses comentários vêm de um lugar de dúvida, desconhecimento ou vontade de ajudar, mas alguns podem impactar negativamente quem convive com uma condição crônica.

'Mas você está com dor agora?' ou 'De novo com dor?'

As pessoas acham muito estranho o fato de existir uma dor que não passa nunca, mas as minhas dores vivem comigo sem intervalos. É claro que existem dias melhores, em que consigo me distrair a ponto de esquecer por uns instantes. Mas elas estão sempre aqui.

Lembro de uma noite em que estava com tanta dor que fui correndo ao hospital, mesmo após muitas idas improdutivas. Chegando lá, me deram todos os analgésicos possíveis, subindo degrau por degrau até chegar no último lance: a morfina. Passei mal, e minha dor não mudou absolutamente nada. Isso me deixou muito assustada. Como assim, nem com morfina?

Diferente da dor aguda, que deriva de uma lesão e passa após o término do tratamento, a dor crônica dura mais de três meses e envolve modificações no sistema nervoso central. O tratamento é muito complexo e multidisciplinar e, no meu caso, há baixas chances de um analgésico resolver alguma coisa.

'Essa dor é coisa da sua cabeça'

Quando você faz dezenas de exames e os médicos dizem que não há nada de errado com você, é muito comum ouvir que a dor deve ser psicológica, ou "coisa da nossa cabeça".