Quais vacinas são recomendadas para pessoas afetadas nas enchentes do RS?

"São doenças que podem ser contraídas pelo contato com a água contaminada e infecções respiratórias que podem ser adquiridas em abrigos e locais de aglomeração", explica o infectologista Alessandro Pasqualotto, presidente da SGI (Sociedade Gaúcha de Infectologia).

O médico atende, juntamente com outros colegas da SGI, vítimas das enchentes em campo. "O sistema de saúde do Rio Grande do Sul praticamente se desfez", diz.

Para evitar maiores danos, a SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), a SGI e a Sbim (Sociedade Brasileira de Imunizações) lançaram, no dia 10, um documento com recomendações de imunizações para a população exposta a enchentes e equipes de socorro e resgate.

O intuito do documento é garantir que crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças evitáveis por vacinação; reduzir a probabilidade de surtos de doenças evitáveis por vacinação em grandes aglomerações; orientar a imunização adequada para a prevenção de doença; e orientar e contribuir com os esforços das autoridades públicas na gestão e imunização de imunizantes nas equipes atuando em campo, para que trabalhem com segurança.

"O estado não conta, no momento, com uma política clara de vacinação", reforça o dr. Pasqualotto, que ajudou a elaborar as recomendações.

O documento observa, ainda, que para a vacinação de rotina durante os períodos de enchentes, crianças e adolescentes sem registro de vacinação devem ser tratados como se estivessem em dia com as vacinas e receber somente as doses indicadas de rotina para a sua idade atual. As famílias devem ser informadas sobre a necessidade de comparecer posteriormente a uma unidade de saúde para avaliação da carteira e da necessidade, ou não, de atualizar sua vacinação.