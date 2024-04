Anemia não é tudo igual: veja os diferentes tipos, as causas e os sintomas

Em geral, é causada por carência nutricional, mas pode estar relacionada a parasitoses intestinais, gravidez, parto e amamentação, hemorragias agudas ou crônicas e menstruações muito abundantes.

Mulheres em idade fértil, idosos, crianças e adolescentes em fase de crescimento e indivíduos que realizaram cirurgia de redução de estômago estão mais vulneráveis a esse tipo de anemia, que pode ocorrer, no entanto, em qualquer fase da vida. "Crianças e adolescentes de ambos os sexos, na fase de crescimento, necessitam duas vezes mais de ferro do que os adultos, pois a substância entra não só na composição da hemoglobina, como também na formação da mioglobina, proteína essencial para o desenvolvimento do músculo, que é vermelho porque contêm ferro", explicou Verrastro.

Os principais sintomas da anemia ferropriva incluem cansaço, palidez, apatia e taquicardia. Nas fases mais avançadas, podem aparecer alterações na pele, nas unhas e nos cabelos, que ficam quebradiços. Em crianças, a anemia ferropriva pode comprometer o crescimento e o aprendizado, além de aumentar o risco de infecções.

A primeira medida é corrigir a causa da deficiência de ferro, aumentar a ingestão de alimentos ricos nesse nutriente, como carne vermelha, verduras de folhas escuras (espinafre, couve, brócolis etc.) e leguminosas (feijão, lentilhas, ervilhas etc.) e repor o ferro, às vezes em associação com vitamina C, por cerca de seis meses.

TALASSEMIA

Também conhecida como anemia do Mediterrâneo, é uma doença hereditária trazida pelos imigrantes oriundos dos países banhados pelo Mediterrâneo, como espanhóis, portugueses, gregos, italianos, egípcios e libaneses.