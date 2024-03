Não importa o tipo de bebida: o álcool faz mal e eleva risco de câncer

Mas, afinal, como definir uma dose de álcool, já que bebidas diferentes contêm quantidades distintas da substância?

Segundo o CDC, uma dose de bebida alcoólica pode ser definida como 355 ml de cerveja, 148 ml de vinho e 44 ml de destilados, como cachaça e vodka.

A OMS arredondou a conta e estabeleceu como uma dose 350 ml de cerveja (uma latinha padrão da bebida), 150 ml de vinho e 45 ml de destilados.

As culturas ocidentais não apenas toleram o consumo de álcool, como o incentivam de muitas maneiras. Como resultado, o uso abusivo da substância tornou-se um problema de saúde pública grave na maioria dos países ocidentais, com repercussões nas taxas de homicídios, violência doméstica, acidentes e inúmeras doenças.

No Brasil, somos muito mais tolerantes com o álcool do que com outras drogas psicoativas. Assim, nos casos em que a abstinência total não for desejável, consumir quantidades moderadas de álcool ajuda a reduzir o risco de câncer e outras doenças associadas à substância.