Brasil tem mais crianças com obesidade do que a média global

Geração com baixa qualidade de vida

Pela primeira vez na história da humanidade, questiona-se se chegará um momento em que as próximas gerações viverão menos do que as anteriores. Isso porque os avanços tecnológicos têm colaborado para a deterioração da saúde dos indivíduos, ao contrário do que ocorreu com nossos antepassados, que presenciaram o surgimento dos antibióticos, das vacinas e do saneamento básico, descobertas que colaboraram para o aumento da expectativa de vida.

Embora a medicina tenha avançado em relação ao diagnóstico e tratamento da maioria das doenças crônicas, nunca tivemos tantas pessoas com doenças não transmissíveis no mundo.

Esse número pode ser explicado, em parte, pelo aumento da expectativa de vida, mas também é fruto do fato de que estamos adquirindo cada vez mais cedo doenças antes associadas ao envelhecimento.

Muitas dessas doenças, como diabetes, hipertensão e câncer estão associadas à obesidade e aos maus hábitos, como sedentarismo, consumo excessivo de álcool e má alimentação.

Os sistemas de saúde do mundo ocidental têm um desafio hercúleo para as próximas décadas: fornecer assistência e cuidados em saúde para populações cada vez mais velhas e com doenças não transmissíveis que poderiam ter sido prevenidas com mudanças de hábitos individuais e sociais.