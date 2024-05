Cólera, hepatite, leptospirose: os riscos do contato com água de enchentes

Na ausência de água da rede de abastecimento local, filtre e desinfete a água disponível com solução de hipoclorito de sódio (água sanitária), com duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% por litro de água, e só a consuma após 30 minutos. Outro procedimento é filtrar e ferver a água por 5 minutos. Lembrando: a água utilizada não pode ser a água de enchente.

Guarde os alimentos em lugares elevados, para mantê-los longe do alcance dos roedores, dos insetos e de outros animais, e para que a água da enchente e a lama não os alcancem.

Lave bem os alimentos in natura que sua família consumir com água corrente e água sanitária.

Evite o contato com a água e a lama das enchentes, pois elas podem estar contaminadas. Se não for possível evitá-las, não fique muito tempo em contato com a água das enchentes e lave-se com água limpa e sabão assim que puder. Proteja as mãos e os pés com luvas e botas e, caso não os tenha, use sacos plásticos duplos.

Não deixe que crianças brinquem nas águas da inundação.

Não consuma água, alimentos e medicamentos que entraram em contato com as águas da inundação.

Essas recomendações valem sempre que houver risco de contato com água contaminada. São medidas que podem evitar doenças graves.