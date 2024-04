Ministério da Saúde passa a recomendar dose única da vacina contra o HPV

Entre 2014 e 2023, 70,9% das meninas brasileiras receberam a primeira dose da vacina contra o vírus, enquanto apenas 54,3% delas foram imunizadas com a segunda dose. No caso dos meninos, o índice é ainda pior: 45,3% receberam a primeira dose, e apenas 27,7% a segunda, de acordo com o Ministério da Saúde.

Mas por que os números são tão baixos, se o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece vacina gratuitamente contra o vírus para crianças e jovens?

Um dos motivos é exatamente o fato de a vacina ser indicada para pessoas que de preferência ainda não tenham iniciado a vida sexual.

Muitos pais acreditam que vacinar crianças contra uma infecção sexualmente transmissível fará com que elas comecem a praticar sexo mais cedo. Além de não haver nenhuma relação entre a vacina e o início precoce da vida sexual, o motivo para vacinar as crianças é puramente biológico: crianças costumam ter uma resposta imunológica mais efetiva às vacinas do que adultos, principalmente antes de entrarem em contato com o vírus.

Outra razão seria a falta de uma comunicação bem feita. O Ministério da Saúde já mudou o público-alvo algumas vezes, e vacinas que exigem mais de uma dose costumam ter cobertura vacinal mais baixa.

Muitos pais, mães e responsáveis também não compreendem a necessidade de vacinar os meninos contra o HPV, pois acreditam que o vírus cause apenas câncer de colo do útero. Além de proteger as futuras parceiras e parceiros sexuais, vacinar os jovens protege-os contra outros tipos de câncer, como o anal, de pênis e de garganta, e também contra o condiloma, doença benigna, mas que causa verrugas genitais e sintomas bastante desagradáveis.