É dengue ou covid? Como diferenciar sintomas das viroses em alta no Brasil?

Se você apresentar sintomas de dengue grave ou não conseguir ingerir líquidos em altas quantidades, procure um serviço de saúde.

A vacina contra a dengue está disponível pelo SUS em alguns municípios, para crianças de 10 a 11 anos (o público-alvo deverá ser estendido até adolescentes com 14 anos), e na rede privada, para pessoas de 4 a 60 anos.

Sintomas e evolução da covid-19

A covid-19 é causada pelo Sars-CcoV-2, um vírus da família dos coronavírus. Sua transmissão é por via respiratória, por meio do contato direto com a pessoa infectada ou com as gotículas respiratórias que são expelidas quando uma pessoa com o vírus tosse ou espirra.

A covid-19 também pode ser assintomática, mas, quando surgem, os sintomas costumam ser: