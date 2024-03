Brasil tem aumento na taxa de suicídios; automutilações também cresceram

Na população geral, o suicídio foi quatro vezes mais frequente em homens do que em mulheres, embora as notificações tenham sido duas vezes mais comuns em pessoas do sexo feminino. Homens de 25 a 59 anos são os que mais cometem suicídio no país.

A pesquisa também revelou que os indígenas foram os mais afetados entre todas as populações analisadas.

Para se ter uma ideia, em 2022 a taxa de suicídio entre indígenas foi mais que o dobro da taxa de suicídio entre os brancos e quase três vezes mais alta do que entre os negros.

De acordo com o estudo, os indígenas também são os que mais sofrem com ferimentos autoprovocados, embora sejam os que menos chegam aos hospitais por esse tipo de lesão.

Os resultados do estudo reforçam a extrema vulnerabilidade de indígenas ao suicídio e à automutilação no Brasil, principalmente entre homens de 10-24 anos e residentes nos estados do Amazonas e Mato Grosso do Sul.

Suicídio no Brasil e no mundo

O suicídio é um problema de saúde pública multicausal, que sofre influência de fatores sociais, econômicos, raciais, etários, culturais, psicológicos, entre outros.