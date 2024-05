O perigo do alto consumo de ultraprocessados pelas crianças brasileiras

"Alimentos ultraprocessados não são propriamente alimentos, mas sim formulações de substâncias derivadas de alimentos, frequentemente modificadas quimicamente e de uso exclusivamente industrial, contendo pouco ou nenhum alimento inteiro e tipicamente adicionadas de corantes, aromatizantes, emulsificantes e outros aditivos cosméticos, para que se tornem palatáveis ou hiperpalatáveis", afirmou Carlos Augusto Monteiro, coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (Nupens/USP) em entrevista ao Portal Drauzio.

Alguns exemplos desses produtos são refrigerantes e outras bebidas saborizadas artificialmente, biscoitos recheados, salgadinhos, barras de cereais, macarrão instantâneo, sopas de pacote, sorvetes e refeições congeladas prontas para consumo.

Os resultados do Enani (Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil), que ouviu 15 mil famílias de todo o país entre 2019 e 2020, mostram que as crianças pequenas também consomem enormes quantidades desses produtos.

De acordo com o Enani, a prevalência de consumo de produtos ultraprocessados entre crianças de 6 meses a 23 meses de idade é de 80,5%. Aproximadamente 25% das calorias consumidas por crianças com menos de 5 anos vêm dos ultraprocessados. Entre as crianças com 2 a 5 anos, esse número sobe para 30%.

"Esse consumo não tem efeito agudo, mas de médio e longo prazo. Uma criança com obesidade tem cerca de 80% de risco de se tornar um adulto obeso. O consumo desses produtos está associado ao aumento de doenças cardiovasculares, de obesidade infantil e câncer, além da redução da amamentação e ao desmame precoce", explica o dr. Paulo Telles, pediatra pela SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria).

Motivos para o alto consumo de ultraprocessados entre as crianças