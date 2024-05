Hipertensão é doença silenciosa; veja novas diretrizes para seu diagnóstico

O documento reforça a importância de os profissionais de saúde levarem em conta a hipertensão do avental branco (HAB), definida como valores elevados de pressão arterial durante consultas médicas, mas normais fora do consultório. É comum que pacientes apresentem um aumento dos níveis da pressão arterial por causa da tensão que a presença do médico e o ambiente podem causar, por isso muitos recomendam a aferição em casa antes de confirmar o diagnóstico de hipertensão.

Além disso, a SBC também pretende aumentar o diagnóstico daqueles com hipertensão mascarada, ou seja, pessoas que embora não apresentem níveis elevados de pressão arterial durante a consulta médica ou ambulatorial têm a doença.

Assim, de acordo com a SBC, o profissional de saúde deve considerar tanto a monitorização ambulatorial de 24 horas (MAPA) como a monitorização residencial de pressão arterial (MRPA), para avaliar a pressão arterial em ambientes distantes de profissionais de saúde.

Com as novas diretrizes, a SBC pretende conscientizar os profissionais de saúde, que devem continuar aferindo a pressão dos pacientes, a recomendar mais medições (de duas a três seguidas, com intervalos de um minuto entre elas) e em horários distintos, como de manhã e à noite, pois a pressão arterial pode variar durante o dia.

Doença traiçoeira

O geriatra Alberto de Macedo Soares, professor de geriatria da FCMS (Faculdade de Ciências Médicas de Santos), afirmou em entrevista ao Portal Drauzio:

"Hipertensão é uma doença realmente traiçoeira. Quem pensa que dá dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, sangramento nasal ou deixa ver estrelinhas durante o dia, está redondamente enganado."