Vasectomia é segura e eficaz, mas muitos homens ainda temem cirurgia

"O homem tem medo de qualquer coisa que o leve à sala de cirurgia, ainda que saiba que se trata de uma pequena cirurgia com anestesia local. Homens e mulheres são muito diferentes nesse aspecto", revelou o Sami Arap, professor de urologia da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e médico do Hospital das Clínicas (HC) e do Hospital Sírio-Libanês, ambos em São Paulo, em entrevista ao Portal Drauzio.

A ideia de que os homens não adoecem e que, portanto, não precisam procurar serviços de saúde os afasta da prevenção de doenças. Não à toa, eles ostentam os piores índices em relação às doenças não transmissíveis, como problemas cardiovasculares e diabetes.

Além disso, a contracepção ainda é vista como um problema das mulheres, que ficam com a responsabilidade de escolher e usar métodos contraceptivos, se não desejarem engravidar.

Isso vale, também, para os métodos contraceptivos definitivos. Mesmo que a laqueadura seja um procedimento bem mais invasivo, que exige incisões no abdômen para realizar o fechamento ou a retirada das tubas uterinas e, assim, impedir a descida do óvulo do ovário e a subida do espermatozoide, ela acaba sendo a opção de muitos casais que não querem mais filhos.

Virilidade e esterilidade

É comum que os homens associem a vasectomia à impotência. "Não existe nenhum prejuízo ou vantagem orgânica com relação à potência ou à performance sexual", afirmou Arap. O médico explica que, ao contrário do que muitos pensam, a libido do homem que se submete à vasectomia tende a melhorar, pois ele passa a fazer sexo sem preocupação. "Do ponto de vista sexual, a vasectomia representa um benefício para o casal."