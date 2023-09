No Brasil, conseguimos controlar a raiva com a vacinação e outras estratégias de combate à infecção. Não podemos voltar a perder vidas para uma virose que é evitável.

É importante explicar que o vírus da raiva não é exclusivo do homem. Há diversos outros reservatórios (animais) silvestres que fazem com que tenhamos um alerta contínuo ao vírus da raiva, principalmente devido ao desequilíbrio ambiental que modifica e destrói ambientes adaptados para determinadas espécies. Consequentemente, alguns vetores de agentes causadores de doenças, como os vírus, vão buscar novos ambientes para sobreviver, facilitando o contato com a espécie humana.

No estudo liderado por Durães-Carvalho, é feito um alerta para a circulação no ciclo selvagem de uma variante do vírus da raiva, que também é mortal para seres humanos. Inclusive, a doença atingiu um jovem agricultor de 36 anos, que morreu no Ceará, poucos meses após ser mordido por um primata.

Antes de continuar a falar da raiva, é importante alertar que não é com a matança de animais silvestres que são possíveis vetores da raiva que evitaremos a transmissão do vírus. Inclusive, pode ocorrer o contrário. Ao sair à caça desses bichos, podemos favorecer ainda mais o contato e difusão do vírus para a espécie humana e outros organismos que podem se tornar vetores virais.

Vejam como as coisas estão totalmente relacionadas. A variante do vírus da raiva encontrada em morcegos tem relação com variantes presentes em Callithrix jacchus, nome científico e difícil de aprender do sagui-de-tufo-branco, que são muito comuns em áreas silvestres e também urbanas.

Segundo a notícia da Agência Fapesp, até agosto deste ano, foram encontrados sete saguis com resultado positivo para a raiva.