Os surtos virais do século 21 e estratégias para combater novas epidemias

Como já expliquei, esses vírus têm uma ampla gama de hospedeiros, incluindo várias espécies de animais, além dos seres humanos. Ao infectar esses hospedeiros, os vírus influenza têm a capacidade de reorganizar seu material genético, resultando em cepas que podem ser substancialmente diferentes das anteriores.

Historicamente, os vírus influenza causaram pandemias devastadoras, como as de 1918, 1957, 1968 e, mais recentemente no século 21, a que ocorreu em 2009.

A cepa H1N1, por exemplo, emergiu de rearranjos genéticos entre vírus de suínos, aves e humanos. Essas recombinações genéticas ocorrem quando um hospedeiro é infectado por diferentes cepas ao mesmo tempo, o que pode resultar em cepas virais completamente novas e potencialmente mais perigosas. Dessa forma, é natural a preocupação e alerta sobre surtos de gripe aviária nos Estados Unidos e outros países americanos.

Além da gripe, a dengue continua a ser uma preocupação no Brasil —e também outras doenças provocadas por Flavivírus, como o zika e o vírus do Nilo Ocidental. Esses vírus transmitidos por mosquitos têm o potencial de causar epidemias devastadoras, com impactos significativos na saúde pública.

Outros vírus relacionados com a dengue são os Alfavírus, como o chikungunya, que se mostraram capaz de desencadear epidemias em diferentes partes do mundo, ressaltando a necessidade de vigilância contínua e preparação para surtos iminentes.

Além disso, os surtos de coronavírus, como o Sars em 2002, o Mers em 2012 e a atual pandemia de covid-19, destacam a ameaça persistente que esses patógenos representam para a saúde global.