No Ceará, variantes do vírus da raiva de saguis são encontradas em morcegos

Sequenciamento

Os pesquisadores analisaram 144 amostras de tecido retirado do cérebro de morcegos pertencentes a 15 espécies. Os animais chegaram ao Lacen do Ceará entre janeiro e julho de 2022, como parte do programa nacional de vigilância epidemiológica. No âmbito desse programa, os profissionais de saúde coletam mamíferos encontrados mortos ou com sintomas de infecção pelo vírus no estado.

As amostras tiveram o RNA extraído para análise dos vírus encontrados.

Em seguida, as sequências genéticas do vírus da raiva foram comparadas com outras depositadas em bancos de dados públicos. Ferramentas próprias foram usadas para traçar a história evolutiva dos vírus encontrados.

O primeiro conjunto de sequências era compatível com variantes do vírus da raiva encontradas em duas espécies de morcego do Sudeste em 2010, os insetívoros Tadarida brasiliensis e Nyctinomops laticaudatus.

No entanto, outro grupo de variantes, encontrado pela primeira vez em morcegos (duas espécies insetívoras e uma frugívora), tem relação evolutiva muito próxima com o vírus da raiva detectado em saguis-de-tufo-branco do Nordeste brasileiro.