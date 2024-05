A relação entre mudanças climáticas e doenças neurológicas, como o AVC

Dr. René Gleizer: Pacientes com demência têm menor recurso cognitivo e capacidade intelectual para se prepararem e se adaptarem a mudanças de temperatura. Parece ser quase instintivo que, com o aumento da temperatura, as pessoas procurem ficar em locais mais frescos, tomem mais líquido e usem roupas leves. Porém, esse raciocínio "simples" pode não estar mais presente, a depender do grau de demência. Aqueles que sofrem de enxaqueca e epilepsia podem ter piora dos sintomas de forma aguda. Enquanto os pacientes com Parkinson ou esclerose múltipla costumam se queixar de piora da fadiga e descompensação do quadro neurológico, como queixas motoras e dificuldade para andar. Adicionalmente, os portadores de doenças psiquiátricas como depressão, ansiedade, transtorno bipolar do humor e esquizofrenia pioram frequentemente das queixas de humor e psicose, inclusive com aumento da necessidade de internação hospitalar devido ao aumento da temperatura ambiente.

O que pode ser feito para evitar a piora da saúde destes indivíduos com doenças neurológicas e psiquiátricas?

Dr. René Gleizer: Um sinal de alarme deve ser comunicado aos cuidadores destes indivíduos e aos profissionais de saúde, alertando sobre mudanças abruptas na temperatura e umidade do ar. Dessa forma, torna-se possível tomar medidas preventivas, antecipando possíveis pioras dos sintomas. É importante climatizar o ambiente no intuito de manter a temperatura domiciliar estável e agradável, aumentar a hidratação e evitar a prática de atividade física mais extenuante nos dias mais quentes, além de adequar as vestimentas ao clima. Tudo isso permite preservar a saúde e evitar idas desnecessárias aos hospitais, ou até mesmo reduzir a mortalidade destas pessoas mais vulneráveis as oscilações térmicas.