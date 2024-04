A impressionante capacidade do SUS e seus desafios na ciência e inovação

Além disso, é fundamental reconhecer as conquistas já alcançadas pelo SUS, especialmente no que diz respeito à melhoria da assistência especializada. Graças ao investimento em pesquisa e inovação, vemos exemplos concretos de como a ciência de ponta pode ser aplicada para melhorar os diagnósticos, tratamentos e cuidados de saúde em diversas áreas, desde o combate a doenças infecciosas até o tratamento de condições crônicas.

Mas, podemos perguntar, como fica o ônus sobre o SUS? Pois esse é um tema que sempre vem ao debate, principalmente para quem não precisa da saúde pública.

O fato é que a redução do ônus sobre o sistema de saúde não pode ser alcançada por meio de simples cortes, isso requer um compromisso contínuo com a promoção da inovação, por meio de investimentos robustos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). Essa abordagem estratégica pode resultar em uma significativa redução do déficit na produção de farmoquímicos e, consequentemente, aliviar o impacto econômico sobre o sistema de saúde.

É crucial que o Brasil diminua sua dependência da importação de insumos farmacêuticos ativos para a produção de imunobiológicos, como evidenciado durante os momentos mais críticos da pandemia da covid-19. Tal dependência tem um impacto direto na balança comercial do país e expõe a fragilidade do sistema de saúde nacional diante de crises globais.

Ao investir no desenvolvimento científico, podemos aprimorar significativamente a assistência prestada à população. Isso inclui melhorias na infraestrutura de saúde e o aperfeiçoamento do treinamento de profissionais médicos. Além disso, a implementação de soluções tecnológicas, como a telemedicina, pode ser fundamental, especialmente em um país vasto como o Brasil, com áreas rurais e regiões com alta taxa de pobreza que requerem atenção e cuidados especializados. Essas iniciativas não apenas melhoram o acesso aos serviços de saúde, mas também contribuem para a eficiência e a qualidade do sistema como um todo, além de gerar enorme lucros para o país.

É fundamental reconhecer as grandezas e conquistas alcançadas pelo SUS ao longo de suas mais de três décadas de existência. Como o maior sistema público de saúde do mundo, o SUS desempenha um papel vital ao atender integralmente e de forma gratuita quase 200 milhões de pessoas todos os anos. Sua abrangência vai desde a atenção primária à saúde até a atenção especializada, abarcando tanto serviços de baixa quanto de alta complexidade.