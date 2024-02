Há relação entre vacinas contra a covid e miocardite, como mostrou estudo?

Os possíveis efeitos adversos causados pelas vacinas contra a covid-19 geram debates há muito tempo. E um estudo recentemente publicado na revista Vaccine movimentou novamente essa discussão.

A pesquisa analisou dados de 99 milhões de pessoas imunizadas contra a covid-19 com as vacinas da AstraZeneca (ChAdOx1), Pfizer (BNT162b2) e Moderna (mRNA-1273). Realmente, a pesquisa mostrou que a vacinação gerou um pequeno aumento no risco de desenvolver miocardite nos primeiros 28 dias após sua aplicação. Mas não podemos olhar esses dados isoladamente, sem uma análise crítica.

Especialmente no contexto atual, em que movimentos antivacina ganham força, é crucial interpretar cuidadosamente as informações científicas e comunicá-las de maneira clara e responsável.