Esquece muitas palavras? Quando é algo normal e quando pode ser afasia?

Quais são as causas mais comuns de afasia?

O neurologista René Gleizer explica que a linguagem é a capacidade de expressar nossos pensamentos e compartilhar nossas ideias utilizando símbolos, que são as palavras, por meio da fala, da escrita ou por gestos. Quando perdemos essa capacidade total ou parcialmente, gerando dificuldade de compreensão ou expressão da linguagem, chamamos de afasia.

Entre as causas possíveis estão lesões que acometam a área responsável pela linguagem, ou seja, especificamente a rede neuronal perisilviana corti-subcortical no hemisfério cerebral dominante, que na maioria dos indivíduos está localizada no lado esquerdo do encéfalo.

"Quando a instalação dos sintomas ocorre de forma aguda e repentina, de característica transitória ou recorrente, podemos pensar em causas vasculares, como AVC ou ataque isquêmico transitório (AIT), crise epiléptica focal ou até mesmo sintomas de aura relacionados a crises de enxaqueca", afirmou Gleizer.

Quando a dificuldade com a linguagem ocorre de forma lenta e progressiva, o neurologista diz que é preciso considerar a possibilidade de doenças neurodegenerativas, como as afasias primariamente progressivas (APP) ou até mesmo Alzheimer.

Quais doenças levam à afasia?

De acordo com Gleizer, as doenças neurodegenerativas que geralmente apresentam afasia como principal sintoma desde o início são as afasias primariamente progressivas (APP). Esse conjunto de patologias ganhou notoriedade diante da suspeita diagnóstica do ator Bruce Willis e do cartunista Angeli.