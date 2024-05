Inundações e dengue: o que deveria ser feito para evitar e combater surtos

A disseminação do vírus da dengue está estreitamente ligada à quantidade de chuva e às variações de temperatura. Históricos revelam uma correlação direta entre a incidência de casos de dengue e os índices pluviométricos. Após períodos de enchentes, numerosas pesquisas científicas apontam para um aumento significativo no número de doenças transmitidas tanto pela água quanto por vetores.

O Aedes aegypti permanece como o principal vetor responsável pela propagação da dengue, reforçando a importância desses eventos climáticos na ecologia e na dinâmica de transmissão da doença. As enchentes desempenham um papel crucial no aumento da população do Aedes, acentuando ainda mais a complexidade da dinâmica de transmissão da doença.

Esses eventos climáticos proporcionam condições ideais para a reprodução e proliferação dos mosquitos, pois as águas paradas provenientes das inundações criam locais propícios para a eclosão dos ovos. Consequentemente, o aumento da densidade populacional desses vetores contribui significativamente para a disseminação da dengue, o que ressalta a importância de estratégias eficazes de controle e prevenção em face desses desafios.

É crucial reconhecer que a dengue pode causar sérios problemas de saúde, com uma ampla gama de sintomas, incluindo febre alta, dores de cabeça intensas, erupções cutâneas, náuseas, dores nos olhos, musculares e articulares, além de trombocitopenia, ou seja, a redução do número de plaquetas no sangue, e consequentemente o possível acometimento da dengue hemorrágica.

Diante da rápida deterioração da situação, é imperativo agir imediatamente e implementar medidas preventivas adequadas.

A educação em saúde é fundamental em qualquer programa de controle de vetores, fornecendo informações críticas ao público sobre doenças transmissíveis e seus vetores. Compreender o ciclo de vida, a ecologia e a biologia do vetor permitem às pessoas adotar medidas preventivas mais eficientes.