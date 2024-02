Como algumas práticas mentais como a ioga poderiam prevenir doenças?

Esses estudos demonstraram que a prática dessas atividades mentais, seja por períodos curtos ou prolongados, pode reduzir significativamente os níveis de hemoglobina glicada, um dos principais marcadores do diabetes tipo 2. Os níveis da hemoglobina glicada podem cair na ordem de 0,84%, valores semelhantes aos obtidos com a metformina, uma das mais eficazes medicações para redução dos níveis de açúcar no sangue.

Vale lembrar que os níveis de hemoglobina glicada refletem os últimos dois a três meses, ou seja, até 5,7% seria considerado normal; entre 5,7 e 6,5% seria a faixa de pré-diabetes; acima de 6,5% seria o diabetes.

Por que práticas mentais são úteis para saúde

As práticas mentais reduzem o estresse e estimulam o relaxamento. Segundo Ramchamdani, pesquisador do Instituto Benson-Henry, associado da Escola de Medicina de Harvard, o estímulo do relaxamento pode reduzir a liberação de hormônios de estresse, como o cortisol. Níveis estáveis de cortisol favorecem a ação da insulina e um controle glicêmico mais efetivo. Tais práticas podem ajudar no "comer consciente", ou seja, conseguir inibir aquela sensação compulsiva por alimentos não saudáveis.

Não se pode subestimar, também, os efeitos protetores dessas práticas mentais no sistema cardiovascular. Além do cortisol, existem outros dois hormônios de estresse —adrenalina e noradrenalina— que podem causar arritmias cardíacas, picos de pressão arterial, alterações digestivas, alterações mentais (ansiedade, pânico, agitação) e sudorese fria. Alguns estudos revelam que essas práticas podem equilibrar os níveis desses dois hormônios no sangue.

Um estudo realizado na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, baseado em exames de ressonância magnética, demonstrou que as pessoas adeptas dessas práticas conseguem controlar melhor sua sensibilidade à dor e, consequentemente, apresentariam uma tendência menor para palpitações, sudorese e picos de pressão. Essas práticas melhoram o fluxo sanguíneo, reduzindo a pressão arterial, os níveis de colesterol e prevenindo infarto do coração e derrame cerebral.