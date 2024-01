A escritora KC Davis escreveu um interessante livro intitulado "Como Cuidar da Sua Casa Enquanto Você se Afoga" e ressaltou que existem cinco coisas numa casa com as quais deveríamos aprender a lidar com maior naturalidade: louça suja, roupas para lavar, objetos fora do lugar, objetos que estejam no lugar e uma bagunça generalizada (camas desarrumadas, sujeiras no chão etc.).

5. Ter gratidão

Reclamar talvez seja um dos atos mais frequentes na vida de um ser humano. Por outro lado, ter gratidão pela vida, pela saúde, pelo emprego, talvez seja algo muito ocasional, mas que poderia mudar significativamente o astral e atmosfera de qualquer ambiente.

Para ter mais gratidão, os especialistas recomendam que as pessoas se expressem mais, ou seja, exercitar a gratidão por meio de uma carta, de uma música, de uma confissão, falando mais, desabafando mais.

6. Ter uma percepção positiva sobre o envelhecimento

Cada dia de nossa vida é, na realidade, um dia de vida a menos. E não tem como escapar dessa contagem. No entanto, podemos estimular nosso cérebro a nutrir pensamentos positivos sobre isso.