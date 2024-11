Colostro bovino: como suplemento pode ajudar na saúde intestinal

Ele também é rico em fatores de crescimento (IGF1 e IGF2). Estes, quando suplementados, atuam principalmente em reparos teciduais. Uma das suas maiores aplicações é justamente no reparo da barreira intestinal (o chamado leaky gut, ou intestino permeável), pois o suplemento ajuda no reparo de mucosas e auxilia na restauração da saúde intestinal em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, Crohn e outras condições.

O antimicrobiano encontrado no colostro, em maior quantidade, é a lactoferrina, sendo uma forma natural de proteção e reforço das respostas imunológicas.

Há muitos estudos associando a suplementação de colostro com melhoras significativas de infecções virais, infecções respiratórias, melhora dos sintomas associados a doenças autoimunes, além de benefícios à saúde dos esportistas e atletas de alto rendimento.

Atualmente é fácil encontrar o colostro bovino em lojas de suplemento e até farmácias. Mas é importante ressaltar que ele, como qualquer outra suplementação, só deve ser consumido com prescrição e orientação de um profissional, que irá indicar a dosagem e associações recomendadas para você.