É refluxo? Problema tem sinais que podem ser confundidos com outras doenças

Consumir refeições grandes ou comer rapidamente pode aumentar a pressão no estômago, favorecendo o refluxo, principalmente em pacientes que não possuem o hábito de mastigar adequadamente a comida. Consumir líquidos durante a refeição também é um problema, devido ao maior volume oferecido ao estômago.

Ingestão frequente de alimentos gordurosos, fritos, picantes ou ácidos (como frutas cítricas e tomates) piora a situação.

Alimentos como chocolate, menta, café ou bebidas gasosas e alcoólicas podem relaxar o esfíncter esofágico, permitindo o retorno do ácido que está sendo produzido para digestão do alimento consumido.

Cuidados importantes

Evite deitar-se após as refeições, especialmente as volumosas ou pesadas. Quando ficamos em pé, a gravidade ajuda a manter o ácido no estômago e evita o refluxo.

Não fume: o tabagismo enfraquece o esfíncter esofágico inferior, tornando mais fácil o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Além de aumentar a possibilidade de desenvolvimento de câncer de garganta, pelos danos ao epitélio local.