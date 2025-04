'Descobri que minhas filhas gêmeas têm a doença da morte em vida'

Como, em geral, os pacientes têm consciência da doença e veem a progressão das complicações físicas, a ataxia de Friedreich é chamada popularmente de doença da "morte em vida". O termo, no entanto, é evitado pela comunidade médica por causar uma desesperança nos tratamentos e terapias de suporte.

O diagnóstico pode demorar e ser desafiador. São poucos geneticistas no Brasil, cerca de 400, e um número menor na atenção pediátrica, faixa em que a doença dá sinais. Além disso, a alteração genética é muito específica.

Testes genéticos usuais não conseguem pegar essa alteração. O médico tem de ter a suspeita de Friedreich e pedir teste específico para ela. É mais um ponto de dificuldade.

Matheus Castro, geneticista, coordenador do comitê de neurogenética da SBGM (Sociedade Brasileira de Genética Médica) e membro do corpo clínico do Hospital das Clínicas da USP e do Hospital Sírio-Libanês

Por que afeta o corpo todo?

O gene afetado na ataxia de Friedreich produz uma proteína importante para a mitocôndria, uma parte das células que "fabrica" energia. Ela está em quase todos os tecidos do corpo, então os órgãos que mais consomem energia são os mais prejudicados, como cérebro, olhos e coração. "O problema gera radicais livres que são tóxicos e causam lesão, principalmente em células nervosas", diz Castro.

No mundo, só há um medicamento para a doença. O composto omaveloxolona, produzido pelo Biogen, já foi aprovado pela FDA, agência americana reguladora de medicamentos, e pela Comissão Europeia. No Brasil, foi submetido à análise da Anvisa, ainda em processo. "Ele diminui a produção de radicais livres e a progressão da doença", explica o médico. O remédio via oral é indicado para pessoas a partir dos 16 anos. Um estudo com 94 pacientes mostrou bons resultados do medicamento.