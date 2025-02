'Meu filho nasceu na mesma data e hospital que meu irmão morreu há 20 anos'

'Foi o dia mais triste da minha vida'

Eu e minha irmã ficamos na cada da minha avó enquanto meus pais se revezavam para ficar com meu irmão. Lembro de vê-los tristes, mas, para mim, embora Círio estivesse doente, logo ficaria bem e iríamos embora.

Até que um dia meu pai tentou me levar ao hospital, mas não teve jeito. Só vi meu irmão do lado de fora. Ele chegou na janela, acenou para mim e foi a última que o vi. No dia seguinte, ele faleceu. Foi o dia mais triste da minha vida.

Mariana Queiroz

Desde que meus pais o levaram ao hospital pela primeira vez até a morte dele foram dez dias. A doença agiu de forma muito rápida.

Minha mãe ficou detonada: tenho muitas lembranças dela no chão do quarto do meu irmão, chorando. Já meu pai... sinto que ele teve de esconder suas emoções para manter a família em ordem.

'Ele pensou que perdeu a família'

Dois anos após a morte do meu irmão, meus pais se separaram. Foi um rompimento tranquilo, com uma separação de bens madura. Só que eu e minha irmã ficamos com minha mãe e, consequentemente, perdi um pouco do contato com meu pai.