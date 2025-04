Ela pulou de prédio para não ser morta pelo marido: 'Era a única saída'

'Pegou uma faca e veio até mim'

Ela conta que seu então companheiro se alterou após ela se negar a entregar a ele uma quantia de R$ 10 mil.

O dinheiro, em espécie, estava no quarto do casal e havia sido retirado da conta da empresa que os dois tinham juntos e que seria para o pagamento de contas no dia seguinte.

Eu estava no quarto e ele entrou alterado pedindo o dinheiro. Quando recusei, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e veio em minha direção. Ele ameaçou me matar caso eu não entregasse o dinheiro e trancou a porta do quarto.

Jhenipher Sabriny de Oliveira

Sem ter como sair do apartamento e com medo de ser assassinada, Jhenipher aproveitou um momento de distração do homem e pulou pela janela do quarto, caindo de uma altura de aproximadamente sete metros.