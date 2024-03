Barriga de aluguel no exterior custa um apartamento: saiba como funciona

No plano garantia, que só se encerra até que ocorra o nascimento do bebê para a família, na Geórgia, o investimento custa em torno de US$ 66 mil, o que dá mais de R$ 327 mil (exclusivo para casais heterossexuais).

Na Colômbia e Argentina o custo é cerca de US$ 71 mil (R$ 351 mil). Nos EUA, o valor é US$ 130 mil (R$ 644 mil). Com a intermediação da agência, já foram gerados mais de 1.600 bebês no mundo, sendo mais de 200 bebês brasileiros.