'Já criei meus filhos': as avós que rejeitam obrigação de cuidar dos netos

Josefa tinha, então, dois caminhos: ficar e cuidar mais dois anos do neto ou seguir com seus planos de viajar —hoje, ela não tem "casa", vive viajando pelo mundo (a história você pode conferir aqui).

"Pensei em abrir mão da minha viagem para a Irlanda, mas acabei indo. Já tinha criado meus três filhos." O neto sofreu com a partida da avó, mas, com o tempo, se acostumou a viver com o pai em Fortaleza, enquanto a mãe estudava em São Paulo.

No começo, foi difícil. Ele me pedia para voltar e eu tentava sempre mandar cartas e presentes. Dizia que eu o tinha abandonado. Mas depois as coisas foram se ajeitando. Josefa Feitosa

Josefa é nômade --vive viajando e não tem residência fixa Imagem: Arquivo pessoal

O neto Vinicius aprendeu a virar realmente "o neto" de Josefa com o passar dos anos. Eles viajaram muito juntos —a primeira vez do neto em um avião foi com a avó. "Nossa relação é incrível. Conversamos muito, saímos para comer."

Agora, a filha de Josefa, hoje aos 37, professora e antropóloga, vai ter uma bebê (que foi planejada), a segunda neta.