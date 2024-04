Ela é doula de divórcio e ajuda mulheres a viverem o 'parto' da separação

'Estou passando por algo parecido'

Ela se separou do pai de seus dois filhos, depois de um relacionamento de oito anos. Na época, assim que divulgou a notícia em suas redes sociais, recebeu mensagens de mulheres curiosas sobre a separação.

"Posso dizer que do dia 1, quando comuniquei que a gente tinha se separado, já recebi contatos dizendo: 'como foi para você?', 'estou passando por algo parecido', 'acho que estou me separando'. Isso com amigas, mas também com antigas clientes", contou ela em entrevista a Universa.

Recém-separada, Anna passou a ser procurada para sessões de "escuta e mentoria" por mães, com idades entre 40 e 50 anos, que ela havia atendido ainda no início da carreira como doula para as gestações. Mas as demandas que recebia já não estavam relacionadas apenas à maternidade.

Mais demanda

Com a alta de divórcios no Brasil no primeiro ano de pandemia —aumentaram 16,8% de 2020 para 2021, segundo o IBGE—, Anna viu crescer expressivamente a quantidade de mulheres que recorriam a ela em busca de ajuda em seus processos de separação.