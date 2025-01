Piovani: 'Neymar manda botar um sapato na minha boca e eu estou c*gando'

Viver sob uma nuvem de críticas é quase um padrão para Luana Piovani desde o início da carreira, há 35 anos. "Eu sentia que as pessoas tinham raiva de mim", conta a atriz na estreia da terceira temporada do programa Maria vai com os Outros no Canal UOL.

Mas em meio à enxurrada de comentários negativos que costuma receber, a atriz ganhou também a admiração de um público, principalmente feminino, que se identifica com o que Luana tem a dizer e a incentiva a continuar se posicionando.

"Às vezes eu me pego pensando: 'Caralho, eu represento uma pessoa muito importante no movimento feminino hoje no Brasil'. Eu sou uma voz muito importante', diz a atriz.