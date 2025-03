Caio Braz diz como subvertia homofobia na infância: 'Botava pra f*oder'

A referência de infância para Caio Braz tem a imagem de um menino nerd, estudioso e que brincava muito no Recife. Essa lembrança muda quando o assunto é a adolescência, contou o jornalista no "Maria vai com os Outros".



Enquanto os outros se incomodavam com seus gestos considerados afeminados, e faziam ofensas homofóbicas, mesmo jovem, ele dobrava a aposta para enfrentar seus agressores.



Quando fiquei adolescente sofria, pois os trejeitos de viado incomodavam as outras pessoas. Mas também eu fazia muito. Eu botava para f*der. Era uma maneira meio de me defender. Caio Braz



Caio não se interessava pelo o que os outros menos gostavam. Seus olhos brilhavam por Madonna. No seu contra-ataque para parecer mais afeminado quando o seu jeito incomodava, ele analisa que reproduzia o comportamento dos seus agressores. "Às vezes tem essa pedagogia.. o oprimido se transforma no opressor.

Recifense, Caio Braz lembra revolta por falta de oportunidades no Nordeste

Ser pernambucano faz parte da identidade e do olhar sobre o mundo que o produtor de conteúdo Caio Braz leva para a sua vida e para os conteúdos que publica nas redes sociais.



Sua carreira cresceu há 15 anos, fora da sua terra natal - o Recife - apresentando programas na TV Brasil e no canal GNT, quando as oportunidades de trabalho nacional eram ainda mais distantes para os nordestinos, contou Caio no "Maria vai com os Outros".



Quem é de pequenas metrópoles, sempre tem essa conversa sobre o eixo Rio-São Paulo. Existe um letramento de que as pessoas que não estão no eixo Rio-São Paulo, que não estão nessas famílias, precisam ter um pouco mais dificuldade de abrir as portas de qualquer carreira. Caio Braz



Essa bagagem fez Caio entender o processo de quem se sente excluído dos centros econômicos do país. "O primeiro estágio é de revolta. É como se você não tivesse comendo o filé, é como se você estivesse comendo uma carne de terceira".



Da indignação, o apresentador percebe que o próximo passo é a negação da origem. "Uma coisa tipo? não aguento mais Recife, não aguento ir para lá, é tudo muito atrasada, agora moro em São Paulo".



E existe a reviravolta de quem alcança novos lugares e quer devolver. O reconhecimento de que o seu lugar nordestino tem valor e que suas conquistas podem contribuir com a sua região de origem.



Fortalecer para todo mundo. Se você conseguiu fazer uma trajetória onde 15 anos atrás era mais difícil e você ainda está aqui hoje, você pode ampliar isso para outras pessoas. Acho isso uma missão incrível. Caio Braz



Mais do que devolver, ele acredita em uma mudança de imagem sobre quem é o nordestino. "Ser recifense é massa, muita gente só não sabia disso, a gente precisa espalhar essa palavra. Ser nordestino é massa, ser nortista é massa".

