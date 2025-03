Tulipa Ruiz: 'Nunca imaginei que a música pudesse ser um ofício pra mim'

Para Tulipa, o luto ainda é um espaço em construção para entender o que fazer com a ausência do pai. "O cara mais legal da galera foi embora, e o que eu faço com isso? [...] Esse lugar de passagem eu estou processando, porque é a partida de um cara que é muito companheiro, um cara muito legal".

À apresentadora Maria Ribeiro, a cantora diz que Luiz Chagas compartilhava as influências musicais com os filhos, comprava discos e criava momentos únicos para que eles entendessem a intimidade que grandes compositores brasileiros têm com as palavras. Na estrada, tocou com Tulipa em diferentes partes do mundo.

Na ausência de uma presença que é insubstituível, a cantora se nutre de rituais para manter seu pai vivo no cotidiano. Em seu primeiro show após a morte do músico, na capital do Maranhão, Tulipa ficou fascinada pela cultura dos bois, que desfilam na época de São João, nascendo em junho e morrendo em julho, da mesma forma que a vida fez com Luiz Chagas.

O boi, para a cantora, virou um símbolo da imagem do pai falecido, que ela decidiu espalhar pela própria casa e entre pessoas próximas.

Se a gente não souber ritualizar as paradas, e ritualizar do nosso jeito, a mandinga que faz é você, é a sua intuição, sem isso eu ia estar totalmente disfuncional. Tulipa Ruiz

