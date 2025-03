Caio Braz teve medo no início da vida sexual: 'Repressão de todos os lados'

O que deveria ser um momento de autoconhecimento e descobertas, a iniciação sexual do produtor de conteúdo Caio Braz veio rodeada de medos. "Eu sempre tive muito medo do outro, do outro corpo", contou o apresentador no "Maria vai com os Outros". E esse outro alguém era um homem.



O preconceito e o reforço negativo do que era uma relação homossexual impedia Caio de conhecer seu corpo em experiências sexuais e viver seus desejos como um homem gay.



É muita repressão sexual por todos os lados. Quem consegue se libertar para realmente experimentar, se dá ao luxo de experimentar mais. Óbvio, com toda consciência, mas exercer desejo. Caio Braz

Aos 38 anos, Caio Braz acredita que o aumento das discussões sobre direitos LGBTQIA + e novas formas de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis mudaram para outras gerações esse começo de vida sexual que flertava com o trauma. "Hoje em dia eu acho que existe uma liberdade foda dentro do mundo gay".

Recifense, Caio Braz lembra revolta por falta de oportunidades no nordeste